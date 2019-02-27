طرابلس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في مدينة دبي، صاحب السمو السيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدهما على أهمية نجاح المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.وأشارت صحف الأربعاء إلى تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أنّه سيتم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي عندما يتمّ إخراج كلّ أفراد مليشيا المدنيين المسلحة من الحقل.ونقلت تصريحات القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في تونس، خلال لقاؤه مع وفد من المجلس الأعلى للدولة، معارضة واشنطن أي عمليات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، تحت أي ذريعة كانت ومن أي طرف، ودعوة بلاده إلى ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية، وأن بلاده لا ترى حلاً للأزمة الليبية إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية الجزائرى عبدالقادر مساهل، أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، سيلتقون في مارس المقبل بالقاهرة، لبحث كيفية مساعدة الليبيين على المضي نحو تحريك ركود العملية السياسية، مع تعثر عقد المؤتمر الوطني الجامع.// انتهى //08:40ت م0010