القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على إعلان المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار ، ودولة الإمارات بـ 500 مليون دولار و250 مليون دولار من الكويت لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة فى اليمن للعام الحالي.وأبرزت الصحف كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي حذرت فيها من تحويل "حقوق الإنسان" لساحة للاتهامات وتصفية الحسابات السياسية والتنميط السلمي للثقافات المغايرة ومحاولات فرض رؤى ومفاهيم خلافية.ولفتت الصحف الانتباه إلى تأكيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكى، أن القوات المسلحة المصرية مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب.وتحدثت عن اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أورى أرئيل أمس ساحات المسجد الأقصى، وانضمام مجموعات من المستوطنين الذين نظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى «باب الرحمة» بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال.واهتمت الصحف بالقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون والتي من المقرر أن تجمعهما اليوم في العاصمة الفيتنامية هانوي.// انتهى //09:56ت م0014