سكاكا 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير بالتعاون مع مركز الكوثر للتدريب، دورة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في "تدريب المدربين" نفذتها منيره بنت خلف البلوي، لمدة خمسة أيام تدريبية واستهدفت العنصر النسائي بمقر قاعة الجمعية بصوير .واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور المهمة في بناء المدرب، وناقشت البلوي من خلالها عددًا من العناصر الشخصية الضرورية؛ الواجب توفرها في المدرب، وقدرات وثقافته ومعلوماته، كما تحدثت عن مراحل العملية التدريبية، إضافةً إلى استخدام التطبيقات والتدريبات والألعاب التدريبية لكسر الجليد لدى المتدربين.كما تعرفت المتدربات على أنماط المتدربين المختلفة وآلية التعامل المختلفة مع المواقف الحرجة أثناء التدريب.وناقشت البلوي مع المتدربات نظريات التعلم وكيفية ربطها بالتدريب، موضحةً أنه يجب تحديد الاحتياجات التدريبية، ومهارة إعداد وتنفيذ الحقائب التدريبية، كما تم تطبيق عملي لتصميم وتنفيذ جلسات تدريبية مصغرة.// انتهى //10:16ت م0019