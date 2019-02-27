الخليل 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت صبحي أبو زينة، من مدينة الخليل، وأيوب أيمن لافي، من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما، فيما اعتقلت الشاب عايد عبادة الشواهين، من بلدة مسافر يطا جنوبا المحافظة، عقب الاعتداء عليه بالضرب.كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي اذنا وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الاهالي، مما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //10:19ت م0022