بيروت 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، حيث جرى التطرّق إلى مشاركة المملكة العربية السعودية في القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ، وأعرب أيّده الله عن تطلعه إلى أنْ تسهم نتائج القمة في تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.واهتمت بإعلان مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، خلال ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر المانحين لليمن، عن تبرّع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة.وأخبرت الصحف اللبنانية عن ترقّب عقد حكومة "إلى العمل" اللبنانية، يوم غدٍ في السراي الحكومي بوسط بيروت، جلسة عادية على جدول أعمالها 52 بنداً، معظمها يرتدي طابع "التسوية"، إذ من غير المتوقع أن تكون الجلسة متفجّرة أو أن تتخلّلها أي سجالات، إلا أذا طرأ أي جديد من خارج جدول الأعمال.وتحدّثت عن معاودة النظام السوري لغارات طيرانه بكثافة على شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه قوّات المعارضة، مادفع بآلاف المدنيين إلى الفرار من بلدة خان شيخون، في حين أفادت المعلومات الأولية عن خمسة ضحايا وعشرات الجرحى دون إحصاء للعدد بشكل دقيق.وتناولت صحف الأربعاء، إعلان مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، عن أنّ الرّئيس سيقدّم ملف ترشّحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من مارس المقبل، وهو آخر أجل لتقديم الترشيحات، الأمر الذي أطلق حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات.وأبلغت عن إجراء الرئيس السوداني عمر البشير تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين بعد يوم من الإعلان عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدّي للاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر ضد الحكومة.وعرضت الصحف لتعهّد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن تترك للبرلمان خيار التصويت بشأن إرجاء بريكست لمدّة لا تتعدى ثلاثة أشهر تفادياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل بدون اتفاق.// انتهـى //10:21ت م0023