رام الله 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم توجه مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة الأسبوعية،بالشكر والتقدير ولاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لتوجيهاته بتقديم دعم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وبالموقف السعودي الداعم للشعب الفلسطيني ، وبوقوف للمملكة لعربية السعودية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في القدس حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى الشيخ رائد دعنا، من أمام منزله في مدينة القدس المحتلة.وفي نفس السياق استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال ومجموعة من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات وزير الخارجية الكازاخستاني بيبوت أتامكولوف، بكلمته أمام السفراء العرب، ثبات المواقف الكازاخستانية المبدئية والداعمة لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية .// انتهى //10:35ت م0025