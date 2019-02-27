المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي أمس، جامع ميقات ذي الحليفة, ووقف على مرافقه وما يحتاجه من تجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج.وأكد المعيقلي أن الجولة تهدف إلى متابعة تنفيذ الجهود والأعمال في مختلف المواقع في ظل العناية والرعاية التي هيأتها الحكومة الرشيدة لخدمة بيوت الله , وخدمة مرتاديها, مبيناً أن فرع الوزارة سيواصل تنفيذ جولاته بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزائرين القادمين للمدينة المنورة للتأكد من جاهزية جميع المواقع والمساجد الكبرى التي تشرف عليها الوزارة.// انتهى //10:39ت م0026