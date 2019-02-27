تونس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على اجتماع , من المتوقع أن تستضيفه أبوظبي , بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله , في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشان إعادة فتح حقل شرارة أضخم حقل نفطي في ليبيا .وكتبت في شان آخر عن مطالبة المعارضة البريطانية بإجراء استفتاء ثان على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي, فيما أشارت أنباء أخرى إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقترح استبعاد الخروج دون اتفاق في محاولة منها لقطع الطريق على المعارضة .وأخبرت صحف اليوم عن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى العاصمة الفيتنامية هانوي لحضور اجتماع قمة ثان له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وذلك عقب ثمانية أشهر من اجتماعهما الأول في سنغافورة , مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وسبل تحسين العلاقات بين البلدين.ولفتت الانتباه إلى إصدار الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم وقرارات جمهورية تتعلق بتعديلات واسعة في قيادة الجيش , وذلك بعد أيام من إعلانه حالة الطوارئ لمدة عام وتعيين حكومة جديدة في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية في البلاد.وضمن تقارير مفرقة دوليا , أبرزت صحف الأربعاء نية الحكومة المغربية في إجراء تعديل حكومي موسع في مطلع مارس المقبل , ولقاء وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله مع قادة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا لمناقشة رسالة المعارضة الأخيرة إلى الحكومة حول تسيير الانتخابات .// انتهى //11:57ت م0052