القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسقررت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور - في تصريح: "إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على سلامة الملاحة البحرية وعدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، مؤكدًا انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع.// انتهى //12:10ت م0055