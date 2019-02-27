حائل 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل حفل افتتاح جمعية حائل للتنمية البشرية, الثلاثاء القادم في قاعة فندق ملينيوم.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية حائل للتنمية البشرية عيسى بن عبد الله الحليان أن الجمعية ستكون فريدة في أهدافها, وستمثل إضافة للقطاع الثالث في منطقة حائل, مشيرًا إلى أنها تضم في مجلس إدارتها نخبة من الأكاديميين والمختصين في التنمية البشرية في المنطقة.وأفاد الحليان أن الجمعية تهدف إلى تطوير كوادر العاملين بالمنطقة عمومًا وفي القطاع الخيري على خصوصًا, كما تقدم الاستشارات التطويرية للعمل الخيري إلى جانب تطبيق معايير الجودة في هذا القطاع وإقامة الملتقيات التنموية ونشر ثقافة التنمية البشرية.وأضاف أن حفل الافتتاح سيشهد إقامة ورشة عمل متخصصة في التنمية البشرية وتوقيع شراكات وعقود إستراتيجية مع جهات مختصة في القطاع بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030م.وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره إلى سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه, ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, وفرع الوزارة في منطقة حائل, ومركز التنمية الاجتماعية على دعمهم المتواصل لكل ما من شأنه تطوير التنمية البشرية في منطقة حائل.// انتهى //12:14ت م0057