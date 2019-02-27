جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسقام فريق طبي من قسم الأشعة والأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد بجدة بتركيب أول قسطرة غسيل بريتوني للكلى بالمستشفى ، الذي يعد خياراً آخر للمرضى يعتمد على التخلص من السموم باستخدام غشاء البريتون الذى يغطى أعضاء البطن عبر إدخال القسطرة لضخ سائل الغسيل ومن ثم يتم سحب السائل المحتوى على المخلفات، وتعتمد ميكانيكية العمل على اختلاف الضغط الأسموزى بين السوائل.وأفادت صحة جدة، أن هذا النوع من الغسيل الكلوي يخدم المرضى خاصة من لديهم التزامات عمل أو دراسة أو نشاطات أخرى ويفضلون أداء الغسيل بالمنزل وكذلك الذين يعانون من ضعف عضلة القلب أو إنخفاض ضغط الدم المتكرر أثناء الغسيل الدموي ويتميز الغسيل البريتوني بمحافظته على المتبقي من وظائف الكلى لوقت أطول .// انتهى //12:17ت م0059