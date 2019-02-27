رياضي / سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يلتقي برئيس الاتحاد الآسيوي
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة.
وجرى خلال اللقاء الذي أقيم في الرياض أمس الأول, مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين.
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