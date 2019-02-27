الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة.وجرى خلال اللقاء الذي أقيم في الرياض أمس الأول, مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين.//انتهى //13:41ت م0085