جنيف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيرالربيعة اليوم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف.واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء ما قدمه المركز للدول المحتاجة في العالم، خصوصًا اليمن.كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث الطبيعية، وكيفية إيصال المساعدات لمستحقيها، بالإضافة إلى التشاور حول عمليات التنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تناول الطرفان الشراكة الاستراتيجية بين المركز والأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة لا سيما العلاقة بين المركز ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.وثمن مارك لوكوك، التعهد السخي من قبل المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن والجهود التي تبذلها المملكة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني .// انتهى //13:42ت م0087