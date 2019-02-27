الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساطلقت الجمعية السعودية للاستزراع المائي بمدينة الرياض، اليوم " مبادرة سمك" بهدف تعزيز استهلاك المأكولات البحرية الصحية للسكان المحليين من خلال تزويدهم بعلامة نوعية يمكن التعرف عليها بسهولة.وتساند المبادرة دعم الفئات الخاصة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، عبر عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتوعوية والتثقيفية، التي تتمحور حول علامة الجودة للمنتجات الوطنية المستزرعة "سمك" لمساعدتهم بكيفية الحصول عليها وإرشادهم للطريقة الصحيحة لاختيار المنتجات البحرية الأكثر جودةً وصحةً وأماناً من بين الخيارات المتاحة، وذلك بالتطبيق على المنتجات مباشرةً بالإضافة إلى العروض المرئية الحيّه التي استعرضها فريق سمك لمنسوبي الجمعية.وكأحد أنواع الدعم تقدم المبادرة القسائم الشرائية للأعضاء ليتمكّنوا من الحصول على جميع المنتجات المتوفرة في معرض سمك مجاناً.ويسعى فريق" سمك" أن لا تقف الجهود على هذه المبادرة فقط، وإنما يعمل جاهداً لاستمرارية هذه المبادرات التي تحمل في طيّاتها أهدافٌ سامية وجهودٌ تُبذل لتعزيز فرص التعاون المستقبلي والمستدام ما بين الجهتين.// انتهى //13:43ت م0088