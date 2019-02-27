عمّان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، صاحب سمو الأمير، خالد بن فيصل بن تركي، اليوم، رئيس منتدى الرمثا الثقافي للشعر العربي، محمد الزعبي.وأعرب رئيس المنتدى، خلال الاستقبال عن شكره للمملكة العربية السعودية، على دعمها باستمرار نشاط منتدى الرمثا للشعر العربي.من جهته، أكد سموه، حرص المملكة الدائم على دعم الأعمال الأدبية والشعرية، التي تنقل رسائل الإخاء والمحبة بين البلدين الشقيقين.مما يذكر أن المنتدى، أقام العام الماضي، ملتقى للشعر العربي الفصيح، في العديد من محافظات الأردن، ضمن فعاليات الرمثا مدینة الثقافة الأردنية 2018م، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية وبدعم من سفارة المملكة العربية السعودية، شارك فيه مجموعة من الشعراء الأردنيين والعرب، بينهم شاعران سعوديان، وحضره عدد من المثقفين والأدباء.// انتهى //13:52ت م0092