جنيف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة أمس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات ( إيكو ) كريستوس ستيليانيدس ، على هامش المؤتمر الدولي للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وأطلع الدكتور الربيعة مفوض الاتحاد الأوروبي على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول العالم خاصة اليمن وكذلك اللاجئين السوريين واليمنيين.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المحتاجين والمتضررين من الأزمات حول العالم.كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البناء بين المركز والمفوضية لتعزيز العمل الإنساني المشترك وخاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبراء ، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ برامج إنسانية مشتركة.ونوه كريستوس ستيليانيدس بالعمل المهم الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة الدول والشعوب المحتاجة في أنحاء العالم ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية.//انتهى//13:53ت م0093