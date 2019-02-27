الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسشرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم في استقبال ملفات الراغبين والراغبات في التقدم لشغل 42 وظيفة على لائحة بند الأجور والمستخدمين "سائق، حارس، مراسل، ومراسلة".وبدأت اللجان المكلفة باستقبال المتقدمين في مسرح الإدارة العامة للتعليم "للرجال" وفي إدارة الموارد البشرية للبنات في مبنى الشؤون التعليمية "للبنات" ، وذلك للتأكد من الوثائق المرفقة في الملفات ومدى تحقق الشروط والضوابط المعلنة عنها.وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ميدانيًا آلية استقبال طلبات المتقدمين وآلية استلام الملفات وأعمال لجان ، موجهًا اللجان كافة بتسخير الإمكانات الملائمة لاستقبال المتقدمين والمتقدمات ، مؤكداً ضرورة تطبيق ضوابط الترشيح وفق اللوائح المنظمة لذلك.وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عن توفر 42 وظيفة ، حيث دعت ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم لشغلها بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم 25 / 7 / 1440 هـ .// انتهى //13:58ت م0095