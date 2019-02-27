القصيم 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، تشغيل محطة التحويل الرئيسية 8846 (132ك.ف - 13.8 ك. ف)، التي تقع شمال محافظة الرس، بتكلفة 154.2 مليون ريال.وأوضحت الشركة أن السعة الآمنة للمحطة تبلغ 120 م. ف. أ، مما سيسهم - بمشيئة الله - في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية في المحافظة، وزيادة موثوقيتها، من خلال تدعيم شبكة الرس الأرضية وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة، وستعمل المحطة الجديدة على تغذية بعض المشاريع الحكومية، وستنقل الأحمال بشكل متتابع ومبرمج إلى المحطة الجديدة.// انتهى //14:00ت م0096