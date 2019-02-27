الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تنظم الجمعية السعودية لمساندة كبار السن " وقار " يوم الاثنين القادم ،مؤتمر وقار تحت شعار "أفضل الممارسات لمساندة كبار السن .. مهنية الممارسة وحاجة المجتمع ، وذلك في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض .ويتضمن المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين ، ستة محاور رئيسة: جودة الحياة لكبار السن، التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، صحة كبار السن، أفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، الجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، التقنية وكبار السن.ويسعى المؤتمر بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، إلى رفع مستوى الاهتمام بقضايا كبار السن وفق معايير مهنية وتطبيقية في مجال مساندة هذه الفئة الغالية من المجتمع.ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والعالمية من خلال الأوراق العلمية وورش العمل بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين والباحثين إقليميا ودولياً.ويصاحب المؤتمر معرض للرعاة والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص لعرض أبرز خدماتهم المقدمة لكبار السن.//انتهى//14:02ت م0097