الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، الذي قدم للسلام على سموه عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه في منصبه.وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء عمله وخدمة الوطن .// انتهى //14:04ت م0098