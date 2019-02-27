عام / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للاطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية ضمن برنامج إعادة تأهيلهم
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
مأرب 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتنظيم رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجندًا إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية.
وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري.
وتعد هذه الرحلة ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً مجنداً في اليمن.
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14:04ت م
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