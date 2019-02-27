مأرب 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتنظيم رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجندًا إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية.وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري.وتعد هذه الرحلة ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً مجنداً في اليمن.//انتهى//14:04ت م0099