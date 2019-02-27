عمّان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، اليوم، مؤسسة ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات، محاسن الإمام.وبحث سموه، أهمية الترابط الإعلامي بين الإعلاميات في المملكة والأردن، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وندوات، في البلدين، مؤكدًا حرص المملكة على دعم التواصل الإعلامي بين اليلدين.مما يذكر، أن عدداً من الإعلاميات السعوديات، شاركن في مؤتمر "الإعلاميات العربيات" خلال العامين الماضيين في المملكة الأردنية.// انتهى //15:19ت م0132