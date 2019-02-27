جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسدشن قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي اليوم, المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية, وذلك لمواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع والذي يستمر لمدة خمسة أيام، والمقام بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي, بحضور قادة القطاعات العسكرية, وذلك بجدة.ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال جليلة وإبراز الإنجازات والتطور في وزارة الدفاع في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.‎وفور وصول قائد المنطقة الغربية لمقر المعرض عزف سلام اللواء ، ثم قام قائد المنطقة الغربية بتدشين المعرض الذي ضم العديد من الأجنحة لأفرع القوات المسلحة المشاركة.واطلع على مكونات الأجنحة التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والمليك والوطن ، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي ، وآخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها, فيما اختتم جولته بزيارة لجناح الخدمات الطبية قسم للتبرع بالدم.// انتهى //15:22ت م0135