أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة بيشة ممثلة في عمادة البحث العلمي اليوم ، فعاليات "يوم البحث العلمي الثاني", بحضور مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي, وعدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين وطلاب الجامعة.وأكد نقادي خلال كلمته في الافتتاح أن البحث العلمي يُعد المحرك الأساسي للجامعات, حيث توليه الحكومة الرشيدة أهمية بالغة من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى التطور الذي تعيشه الجامعة في مجال النشر والبحث العلمي قياسًا بعمرها القصير، داعياً عمادة البحث العلمي ومنسوبي الجامعة وطلاب الدراسات العليا إلى مواصلة العطاء وبذل الجهد والوقت في سبيل تقديم البحوث العلمية المتميزة التي تخدم الوطن والمواطن وتسهم في معالجة القضايا المجتمعية.من جهته ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني كلمة خلال أوضح فيها أن فعاليات البحث العلمي بجامعة بيشة تقام للعام الثاني على التوالي, وتهدف إلى إبراز أنشطة البحث العلمي والمشروعات البحثية المدعومة من الجامعة وخارجها، وبراءات الاختراع لمنسوبيها المسجلة دوليًا ومخرجاتها البحثية، وتطوير منظومة البحث العلمي، والتفاعل بين مخرجات المشروعات البحثية ومتطلبات المجتمع المتنوعة، وفتح نافذة يرى منها المجتمع إمكانات البحث العلمي وقدرات الباحثين، بالإضافة إلى تعميق التواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين.و أبان عميد عمادة البحث العلمي الدكتور مسفر بن سعد الخثعمي أن العمادة نشرت في عام 2017م 32 بحثًا في أوعية النشر العلمي العالمية، وفي عام 2018م تطورت برامج العمادة وأثمرت عن دعم 43 بحثًا ونشر 105 بحوث منها 70 بحثًا في المجلات العلمية ذات التأثير العالي.وتضمنت فعاليات يوم البحث العلمي جلستان علميتان شارك فيهما أمين برنامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أحمد محمد العبدالقادر، والمشرف على المجلات العلمية بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك سعود الدكتور سالم بن سفر الغامدي، وأدار الجلسة الأولى التي تحدثت عن برنامج "منح" لتطوير المؤسسات ومراكز البحوث الوطنية ودور الباحثين في النشر العلمي المميز، الدكتور بندر بن عبدالله الشهري, فيما أدار الجلسة الثانية التي كانت عبارة عن حلقة نقاش عن دور البحث العلمي في بناء الاقتصاد المعرفي، الدكتور مشبب بن عايض الغامدي.وفي نهاية حفل الافتتاح كرم مدير جامعة بيشة ضيوف يوم البحث العلمي الثاني والمشاركين والفائزين بجوائز العمادة.// انتهى //15:23ت م0136