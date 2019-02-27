جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق حزنه إزاء سقوط العشرات من القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة رمسيس للقطارات ، وسط العاصمة المصرية القاهرة ، في حادث أليم نجم عن اصطدام القطار بأحد الأرصفة اليوم.وتوجه الأمين العام بأصدق عبارات العزاء والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا ، ولأهالي الضحايا لمصابهم الأليم ، سائلًا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء على المصابين.// انتهى //15:24ت م0137