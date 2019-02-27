عام / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي مصر في حادث محطة رمسيس
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق حزنه إزاء سقوط العشرات من القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة رمسيس للقطارات ، وسط العاصمة المصرية القاهرة ، في حادث أليم نجم عن اصطدام القطار بأحد الأرصفة اليوم.
وتوجه الأمين العام بأصدق عبارات العزاء والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا ، ولأهالي الضحايا لمصابهم الأليم ، سائلًا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء على المصابين.
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15:24ت م
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