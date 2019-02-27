الدمام 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنظمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بالتعاون مع لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء اليوم, الملتقى المهني الثامن للمقيمين، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، وعدد من العقاريين ورجال الأعمال, وذلك بمقر الغرفة الرئيس في الهفوف.وهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الهيئة وإثراء المحتوى العلمي للمهنة، إضافة إلى أبرز المستجدات في مهنة التقييم.وأكد الجعفري خلال الملتقى أهمية دور هيئة "تقييم" المؤسسي والمهني في تنظيم وتطوير نشاط التقييم ورفع أداء الممارسين ومستوى المهنية، وتأهيل وتدريب أعضائها بشكل مستمر، مبينًا أن مهنة التقييم من بين القطاعات التي تسهم في توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ودعم الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تمكينها إلى رؤية المملكة 2030.من جانبه أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" المهندس سلطان الجريس أن العام المقبل سيشهد تخريج أول دفعة للزمالة في التقييم العقاري على مستوى المملكة، مبينًا أن الهيئة دربت أكثر من 4700 متدرب، وأن عدد المقيمين المعتمدين ارتفع إلى 500 مقيم معتمد في المملكة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تأهيل الممارسين لمهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة ورفع مستوى المهنية لديهم ليمارسوا مسؤولياتهم بمهنية ونزاهة واستقلالية.وفي ختام الملتقى جرى تكريم المشاركين والداعمين للملتقى.// انتهى //15:24ت م0138