جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسبلغ أعداد المستفيدين من برامج اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز للسنة التحضيرية للعام الجامعي 1438 /1439هـ, 57،425 ألف طالب وطالبة, وفقاً لتوزيع المقررات الدراسية للطالب والطالبة على خمسة أجزاء, بينما بلغ حجم المستفيدين للدورات المقدمة من المعهد لطلاب الانتساب والتعليم عن بعد 13،200 ألف طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الواحد من العام الجامعي 1438 / 1439هـ.جاء ذلك في التقرير السنوي الذي رفعه عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله بن علي البارقي، لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، حيث اشتمل على البرامج الأكاديمية التي قام المعهد بتنفيذها في العام الجامعي الماضي منها برنامج اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية لطلاب وطالبات الانتظام والانتساب والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إلى جانب برنامج الماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها، علاوة على استعراض التقرير لأبرز الإنجازات التي حققها المعهد خلال العام الماضي والتي أسهمت في تحقيق رسالته الأساسية.// انتهى //15:28ت م0140