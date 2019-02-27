الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة حاليًا مسابقة "القراءة والكتابة .. تجويد وإتقان"، التي تهدف إلى تطوير مهارات القراءة والكتابة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورفع وتحسين التحصيل الدراسي وتجويد مخرجات التعليم التي تتماشى مع أحد برامج التحول الوطني 2020.وتؤسس المسابقة في محتواها عددًا من الأهداف السامية من ضمنها الرفع من المستوى القرائي والكتابي لدى الطلاب والطالبات والوقوف على مستوى تمكنهم من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، وكذلك معالجة بعض أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة علاوة على غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب والطالبات وجعلها عادة دائمة الممارسة.وتنفذ المسابقة على ثلاث مراحل تبدأ بالمدرسة، حيث يكثف خلالها التدريب على المهارات القرائية والكتابية في جميع الصفوف وتنفذ في بداية الحصص الدراسية بما لا يزيد عن (10) دقائق، وترشح كل مدرسة ستة طلاب وست طالبات للانتقال للمرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم، ليتم ترشيح (6) طلاب و(6) طالبات من كل مكتب للانتقال للمرحلة الختامية على مستوى الإدارة العامة التي بدورها تجري التصفيات النهائية وتعلن أسماء الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات في المسابقة ليتم تكريمهم ومعلميهم ومعلماتهم وقادة وقائدات المدارس.وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز على دعمه غير المستغرب، ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، والتي تترجم حرص سموه الكريم على تنمية القدرات والاهتمام بالمستوى التحصيلي سعيًا إلى التوافق مع رؤية المملكة نحو إيجاد مناخ تعليمي يشجع على الإبداع والابتكار ويخلق مجتمعًا معرفيًا مميزًا.وأوضح أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الإدارة على تنفيذ مبادرة تحسين جودة التعليم الابتدائي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تنفذها الإدارة، مؤكدًا حرص الإدارة على الانطلاق في كافة مشاريعها وبرامجها من الميدان التعليمي وبالتحديد من الصف الدراسي الذي يزخر بالخبرات المتنوعة.ودعا الدكتور الزهراني المدارس للعناية بالمسابقة وإظهار مكنونات الطلاب الإبداعية وتقديم المتميزين منهم كنماذج يحذو حذوها بقية الطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.// انتهى //15:29ت م0142