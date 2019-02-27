الباحة 22 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 27 نوفمبر2019م واسشارك نحو 83 متبرعًا في حملة التبرع بالدم التي نظمها المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالمخواة أمس، تحت شعار "قطرات من دمك كفيلة بإنقاذ حياة "، وذلك بقاعة المعهد الصناعي بالمخواة.وجُهِّزَت القاعة بالأجهزة الطبية والكراسي المخصصة للمتبرعين، حيث استقبل الطاقم الطبي عددًا من الطلاب ومشرفي المعهد المتبرعين .ونوهت صحة الباحة بنتائج الشراكة بين المعهد والمستشفى إذ أسهمت في تعزيز رصيد مخزون بنك الدم بمستشفى المخواة العام.// انتهى //15:30ت م0144