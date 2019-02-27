الدمام 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، واجب العزاء والمواساة لأسرتي السحيمي والقاضي في وفاة زوجة عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيمي.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وأعربت أسرة السحيمي وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.// انتهى //15:33ت م0146