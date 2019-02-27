دبي 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة عبد الرحمن القرشي المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 400 متر ، لمنافسات بطولة فزاع الدولية الـ11 لألعاب القوى لأصحاب الهمم " الجائزة الكبرى - دبي 2019 " التي تقام على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم ، بمشاركة 434 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 دولة .وتعد هذه الميدالية هي السادسة للمنتخب السعودي في البطولة والثانية للقرشي بعد فضية سباق 100 متر ، فيما نال الذهبية الأولى فهد الجنيدل في سباق 100 متر ، والذهبية الثانية عن طريق علي النخلي في منافسات 100 متر ، وحصد البرونزية الثانية هاني النخلي في دفع الجلة ، و علي النخلي جاء بالميدالية البرونزية الثالثة في سباق 100 متر .يذكر أن قائمة المنتخب السعودي تضم 13 لاعباً ولاعبة هم: فهد الجنيدل، عبدالرحمن القرشي، جمعان الزهراني، علي النخلي، أحمد عداوي، سلطان الزهراني، هاني النخلي ، راضي الحارثي ، عبدالله الزويهري ، عبدالرحمن الضبعان، سارة الجمعة ، أمل الأحمري ، زهرة آل طالع.// انتهى//16:53ت م0196