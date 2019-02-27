الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 الموافق 27 فبراير 2019 واس.اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي اليوم الجلسات الحوارية لليوم الثالث والأخير ضمن البرنامج العلمي المصاحب ليوم المهنة حيث حظيت بحضور كثيف من الطالبات والزوار، وشارك فيها العديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة في المجتمع، وبلغ عدد الحضور خلال أيام الفعالية أكثر من 10000 زائر.واستهلت الجلسات العلمية الحوارية بعنوان (التحول الرقمي ووظائف المستقبل) ونوقشت فيها عن: واقع ومستقبل التحول الرقمي في المملكة في ظل رؤية 2030، مساهمة التقنية في رسم ملامح مستقبل سوق العمل السعودي، مواكبة مخرجات التعليم للتطورات التقنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات تحديداً، بناء كوادر قادرة على التكيف في العصر الرقمي، دور التحول الرقمي في تعزيز التطوير والابداع والابتكار في السلع والخدمات، رقمنة القطاعات الحكومية والخاصة وعلاقته بعدد الوظائف المتاحة في المستقبل، دور التحول الرقمي في إيجاد ثقافة عمل أكثر مرونة تسمح بالعمل الحر والعمل عن بعد.وأدارت الجلسة الأستاذ المساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة الدكتورة آلاء اللحيدان، وشارك فيها كلا من: الباحث الرئيس بمركز تميز النظم الهندسية المركبة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) الدكتورة أريج الوابل، وعضو مجلس الشورى الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال في شركة اتحاد اتصالات موبايلي سابقاً الدكتورة إياس الهاجري، وأستاذ التصميم الداخلي بكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نوره الدكتورة ليلى القحطاني، ونائب أعلى لرئيس الموارد البشرية بشركة الالكترونيات المتقدمة وعضو مجلس إدارة شركة AESSCO المهندس عبدالله القاضي.فيما تناولت الجلسة العلمية الثانية عن (تأثير الأسرة والبيئة والتجارب الشخصية على التوجهات المهنية) ودرات حول: دور الأسرة في تحديد التوجهات المهنية وتنمية ثقافة وقيم العمل، توقعات الوالدين لمستقبل أبنائهم المهني وتأثيرها في تحديد قدرات وميول الأبناء، تأثير نمط الحياة والبيئة التعليمية والأنشطة الفنية والرياضية والهوايات في التوجه المهني، التحديات الشخصية والسلوكية والنفسية وأثرها وسبل تجاوزها، تأثير تجارب الفشل والنجاح في التهيئة المهنية، تأثير بيئة العمل على التوجهات والقدرات المهنية، استراتيجيات تحقيق السعادة والايجابية وجودة الحياة ومواجهة التحديات المهنية والشخصية.وتمت إدارة الجلسة من قبل عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن منيرة الشبيلي، وشارك فيها كلاً من: الاستشاري ورئيس قسم الطب النفسي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني والمشرف العام على برنامج العلاج الأسري الدكتور عمر إبراهيم المديفر، والاستشاري الاجتماعي الأسري بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور شجاع القحطاني، وعميدة كلية المجتمع بجامعة الأميرة نورة وأستاذ علم النفس المساعد بكلية التربية الدكتورة منيرة المقرن، وأستاذ علم النفس المشارك بكلية التربية الدكتورة نوره عبدالرحمن القضيب.أما الجلسة الثالثة والأخيرة اشملت على عرض لتجارب طالبات ملهمات من خريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهن: مها العلي من كلية علم نفس، وشهد الحلوان من كلية اللغات، وهيا الفصام من كلية التصاميم والفنون، وإيمان الرشيد من كلية الخدمة اجتماعية، وسارة الضراب من كلية الإدارة والأعمال، وذلك بإدارة سفيرات من جامعة الأميرة نورة.//انتهى//16:53ت م0197