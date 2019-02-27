الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة تطبيق تقنية الفديو "الفار IRS" في منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز، ووفي مباريات نصف نهائي كأس الهيئة العامة للرياضة.وأوضح رئيس للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالله العجلان أن تطبيق التقنية في المباريات المنقولة تلفزيونياً سيخضع فقط في الدقيقتين الأخيرتين من المباراة وفي بعض الحالات الاستثنائية التي يكون فيها عدم تأكد التي يندرج بها قاعدة نظام الإعادة الفورية وذلك ضمن سلطات الحكم الأول حسب ما نصت عليه اللائحة المنظمة لهذا الشأن.وبين أن صاحب القرار الحكم الأول في المباراة بالتشاور مع المراقب الفني ولن يسمح للمدربين أو الإداريين طلب الرجوع للقطات الفديو ، والحكم الأول هو من يقرر ذلك.ولفت العجلان النظر إلى أن الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" يطبق تقنية الفيديو في المباريات الدولية .//انتهى // ‏16:56ت م0198