الصياهد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسعكفت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، على توفير كافة الخدمات المعنية لإظهار الحدث بصورة متميزة، تليق بحجم المناسبة ومسماها الغالي .وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد وفرت مركزًا إعلامياً متكاملاً ضم العديد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات، وإنترنت عالي السرعة لإرسال واستقبال الأخبار، وأجهزة خاصة بمونتاج الفيديو، والإعلام الجديد، بالإضافة إلى شاشتين كبيرتين لمتابعة نقل منافسات سباق الهجن، واللقاءات الإعلامية والبرامج التلفزيونية المتواجدة من عدة قنوات محلية وخليجية، المهتمة بنقل وتغطية المنافسات وردود الأفعال قبل نهاية المنافسات وبعدها، كما يضم المركز الإعلامي لمهرجان الملك عبدالعزيز، داخل أركانه المتعددة صالة اجتماعات متكاملة، إضافة إلى مكتبين مخصصين لمسؤولي المركز الإعلامي .// انتهى //16:56ت م0199