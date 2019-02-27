الدمام 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأكد مدير فرع خدمات المياه في محافظة الخفجي المهندس فيصل بن عوض الرشيدي عن توجه لضمان وفرة المياه بالمحافظة من خلال تنفيذ خطط نوعية خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الأعمال الذي نظمه فرع غرفة الشرقية في مقرها بمحافظة الخفجي, بحضور عدد من رجال الأعمال في المحافظة.وأوضح الرشيدي أن المحافظة ستشهد تنفيذ خطة الخزن الاستراتيجي للمياه من خلال إنشاء خزانين أرضيين بسعة 15 ألف متر مكعب، لضمان وفرة المياه بالخفجي، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد داعمًا لأساليب ترشيد المياه، مؤكدًا أن الخطط التوعوية المماثلة تستهدف قطاعات تجارية مرتبطة بخدمات المياه مثل الفنادق والشقق المفروشة ومغاسل السيارات والملابس.واستعرض خلال اللقاء تسعيرات الشرائح المستهلكة للقطاع التجاري وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير بيئة قطاع الأعمال, بمشاركة القطاع الحكومي في الخفجي.وفي الختام كرّم رئيس مجلس الأعمال فرع الغرفة محمد بن فواز السبيعي, مدير فرع خدمات المياه في محافظة الخفجي المهندس فيصل بن عوض الرشيدي بدرع تذكاري.// انتهى //16:56ت م0200