مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة الجموم ممثلًا في متوسطة وثانوية الغزيات اليوم, ورشة تعليمية عن الإجراءات التصحيحية لمؤشرات التحصيل الدراسي بعنوان "القيمة المضافة ومعالجة المهارات الأساسية"، استهدفت 230 طالبه، ونفذتها المعلمة عفاف الجهني.وهدفت الورشة إلى معرفة مؤشر القيمة المضافة لقياس التحصيل الدراسي في منظومة الأداء لوزارة التعليم والتنبؤ بالنمو التحصيلي للطلبة خلال العام الحالي, والتعرف على إسهام القيادة التعليمية في تقدم الطلبة نحو تحقيق أهداف التعليم والتحصيل المعرفي, إلى جانب تطبيق نظم المحاسبية كمدخل لإصلاح التعليم وتجويده, وإضافة قيمة في تحصيل وأداء كل متعلم من أول العام الدراسي حتى نهايته, ومعرفة أن وحدة التحليل الأساسية هي الطالبة مما يلزم المعلمة تتبع نموها وتوقع التعلم المستقبلي لها.// انتهى //16:57ت م0201