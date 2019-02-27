القطيف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنفذ قسم البرامج والأنشطة بمكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم، ورشة بعنوان "بناء فرق العمل" قدمتها الاخصائية الاجتماعية أنعام السبع، وذلك على مسرح التنمية الإجتماعية بمحافظة الحقطيف.وتناولت السبع خلال الورشة التي تهدف إلى التعرف على سمات ومميزات فرق العمل الناجحة، عدة محاور، بدأت بتعريف فريق العمل ومميزاته وخصائصه ومراحل تكوين لفريق الناجح، إضافة إلى أهم وظائف القائد الفعال لإدارة فريق العمل أبرزها إعطاء التوجيهات الواضحة للمهام وترتيب الأولويات والمرونه والتعاون في بيئة العمل.من جانبه أكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم آل طه أهمية هذه الورش التدريبية التي تهدف لخلق بيئة محفزة ومناخ مناسب للعمل، لافتًا الانتباه إلى أن القيادة ليست منصب ولكنها أسلوب تفكير .يذكر أن مكتب العمل بمحافظة القطيف قدم دورات وورش تدريبية لموظفيه على رأس العمل في مجالات عدة بهدف تطوير مهارات الموظفين.// انتهى //16:57ت م0202