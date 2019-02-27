أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير مطلع شهر رجب المقبل مؤتمرًا طبيًا تحت عنوان "سلامة المرضى" بمحافظة محايل عسير تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عائض عسيري أن هذا المؤتمر يأتي كتجربة جديدة في مجال استغلال فرص التنوع المكاني الفريد في المنطقة ، و تماشياً مع رؤية وزارة الصحة الرامية لبناء مقومات الرعاية الصحية الآمنة ، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين الممارسين الصحيين للاستزادة المعرفية من خلال الحضور والتفاعل مع ما يقدمه نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجال سلامة المرضى.وأشار عسيري إلى أن المؤتمر سيتناول عددًا من المجالات التي يهتم بها كل الممارسين الصحيين في خدمات الجودة والسلامة والتخطيط والإدارة الصحية والممارسات الطبية و الخدمات التمريضية, إضافة إلى استعراض عدد من المتحدثين لنتائج دراساتهم البحثية في مجال سلامة المرضى من خلال مختلف التطبيقات الصحية.وأبان أن صحة عسير ستفذ عددًا من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر كمشاركات مجتمعية لمدة أربعة أيام تشمل عيادات تخصصية متنقلة و عيادة التغذية العلاجية و عربة التبرع بالدم و فريق توعية المجتمع بسبل إنقاذ الحياة في مقر جادة محايل , فيما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة التثقيفية بأحد المجمعات التجارية بمحافظة محايل تشمل التثقيف الدوائي و الكشف البصـري و الكشف عن العلامات الحيوية.// انتهى //16:58ت م0204