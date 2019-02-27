بريدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساختتمت جامعة القصيم ممثلة بقسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية أمس، حملة الفحص الشامل للعين أقيمت على مدار ثلاثة أسابيع في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمحافظة عنيزة ، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من القسم وأطباء البصريات وطلاب القسم .وجرى خلال الحملة فحص جميع نزلاء الدار البالغ عددهم ٤٥ نزيلًا، وتقديم الخدمة لجميع الطاقم الإداري والصحي المشرف على الدار.وشملت الفحوصات الكشف الشامل للعين والإبصار للمسنين للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي مشاكل بصرية قد تحد من مستوى رؤيتهم، حيث فحصت حدة الإبصار والأخطاء الانكسارية، وقياس ضغط العين والجلوكوما، بالإضافة إلى فحص الجزء الأمامي من العين، وفحص الشبكية وقاع العين، واختبار مجال الرؤية.وجاءت الحملة في إطار المشاركة المجتمعية التي يحرص قسم البصريات بالكلية على تفعيلها، لخدمة كافة أفراد المجتمع، وبخاصة المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية دائمة وفحوصات دورية، وذلك للحد من المضاعفات التي قد تصيبهم لا سمح الله.// انتهى //17:00ت م0205