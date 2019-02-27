الرياض 22 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 27 فبراير 2019م واسشاركت وزارة الداخلية في "منتدى المشاريع المستقبلية" الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر جمادى الآخرة 1440هـ، حيث يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.واستعرض مدير عام الإدارة العامة للمشاريع وشؤون المنشآت الدكتور ثامر الرقيب مجموعة من المشاريع العمرانية العملاقة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية، والمقرات الأمنية، والمعسكرات التدريبية، والإصلاحيات، ومراكز الخدمات الأمنية الشاملة، والمجمعات السكنية، وقواعد حرس الحدود البحرية.كما شاركت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الداخلية، بجناح خاص بالمعرض الذي تمت إقامته على هامش المنتدى وتم فيه عرض نماذج مختلفة لعددٍ من المشاريع الأمنية الجاري تنفيذها.// انتهى //17:13ت م0209