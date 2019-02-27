الأحساء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستتواصل مباريات دوري المدارس لتعليم محافظة الأحساء الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف اكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم على مستوى المحافظة.وبلغ عدد المباريات التي تقام في ستة ملاعب حتى الآن 108 مبارايات، ويشارك فيها 4 آلاف لاعب يمثلون طلاب المراحل التعليمية المختلفة، ويقام الدوري على مرحلتين الأولى مرحلة التصفيات بين جميع المدارس في كل الإدارات التعليمية بالمملكة، والثانية مرحلة تصفيات دور الـ16 "بطولة النخبة" التي ستقام في رمضان المبارك كبطولة تجمّع لجميع الفرق المتأهلة لهذا الدور.// انتهى //18:08ت م0236