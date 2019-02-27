الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الـ 22 من دري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، التي تشهد مباراتين من العيار الثقيل، عندما يستضيف الشباب نظيره النصر في أول أيام الجولة، في حين يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الأهلي في اليوم الثاني بعد غد الجمعة .ويدشن فريق التعاون مواجهات الجولة غدا عند الرابعة عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة حينما يستضيف فريق الاتفاق، إذ يملك التعاون 36 نقطة احتل بها المركز الرابع، فيما يأتي الاتفاق في المركز التاسع بـرصيد 28 نقطة .ويلاقي فريق أحد نظيره الفتح عند الـساعة 7:05 مساء على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث يقبع أصحاب الأرض في المركز السادس عشر بـرصيد 12 نقطة، فيما يمتلك الفتح 31 نقطة وضعتهم في المركز السابع .وفي قمة مباريات الجولة يحل فريق النصر (وصيف الدوري) ضيفاً ثقيلاً على فريق الشباب عند الـساعة 8:30 مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، حيث يمتلك الأخير 40 نقطة احتل بها المركز الثالث ، فيما يتقدم عليه النصر خطوة واحدة في سلم الترتيب وبفارق 6 نقاط برصيد (46 نقطة) .ويسعى النصر إلى مواصلة الفوز لملاحقة الهلال وتقليص الفارق النقطي بينهما أو المحافظة على أقل تقدير بالفارق السابق ، في حين يطمح الشباب إلى حصد النقاط الثلاث لتقربه من المركز الثاني .// انتهى //18:09ت م0238