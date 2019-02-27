حائل 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل أمس, برنامجاً تدريبياً بعنوان " التصميم بالفوتوشوب Adobe Photoshop CS" الذي استمر ثلاث أيام, وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث.وأوضح مشرف وحدة تطوير المدارس عبدالسلام الكويليت أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات المتدرب من خلال الاستفادة من برنامج الفوتوشوب في العملية التعليمية.وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور منها مدخل إلى برنامج الفوتوشوب وأهم استخداماته, والتعرف على شاشة البرنامج وقائمة الأوامر, وكذلك التعرف على الاختصارات, والتدرب على الأدوات الاساسية والفلاتر, والتعامل مع الملفات والشرائح وطريقة حفظها وتعديل الصور, بالإضافة إلى تأثيرات استخدام الأقنعة والفرش ورسم الأشكال والكتابات.// انتهى //18:16ت م0240