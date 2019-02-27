رام الله 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الدكتور حنا ناصر اليوم, مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانة تيرستال.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الدكتور ناصر وتيرستال بحثا آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في ظل الانتخابات المرتقبة على الأراضي الفلسطينية.من جانبها، أكدت تيرستال دعم الاتحاد الأوروبي للعملية الديمقراطية في فلسطين، وعمل اللجنة في هذا المجال.// انتهى //18:17ت م0241