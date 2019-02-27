الخرطوم 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر اليوم، وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية فتلورق جبراجزابهير، التي تزور الخرطوم حاليًا.وناقش اللقاء آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة، والترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا بين السودان وإثيوبيا التي ستبدأ أعمالها غدًا بالخرطوم.// انتهى //18:18ت م0242