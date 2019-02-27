الطائف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم مسابقة سباق التجارب في مواد العلوم للمرحلة الثانوية بتعليم الطائف، والتي شهدت مشاركة 42 تجربة، واستهدفت طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس التابعة لمكتب التعليم بغرب الطائف.وأوضح مدير مكتب التعليم بغرب الطائف محمد المالكي أن سباق التجارب أتى إيمانا بالدور المهم للمختبرات المدرسية في تدريس العلوم وربط الجانب النظري بالتطبيقي وأهميتها في تنمية مهارات الطلاب كالملاحظة والاستنتاج وغيرها من المهارات.وقدم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الفائزة عروضا حية لتجاربهم العلمية التي حظيت بإعجاب الحضور .من جهته أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بالمسابقة والتي تسهم في إحداث حراك علمي بالمدارس لافتاً إلى أن الممارسات الناتجة عن التجارب العلمية إنما هي إبداعات طلابية خلفها قيادات مدرسية واعية ومعلمين متميزين غرسوا في نفوس الطلاب حب الإبداع والتميز، منوهاً بجهود مكتب التعليم بغرب الطائف، الذي تبني هذه المبادرة، التي يسعى من خلالها إلى نشر ثقافة التجارب العلمية في الميدان التعليمي والتربوي، وأشار بالثناء إلى صاحب المبادرة المشرف التربوي طاهر الحارثي، ولمدارس شباب الفهد على رعايتها للمسابقة.وفي ختام المسابقة كرم اللهيبي الفائزين بالمراكز الأولى وأعضاء لجان التحكيم والمدارس المشاركة والإدارات الداعمة والمشاركة متمنيا للجميع التوفيق.يذكر أن تستهدف .// انتهى //18:25ت م0243