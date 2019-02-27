نيويورك 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم مع انطلاق القمة النووية الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية واشتعال التوترات بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان.وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 62.38 نقطة، أو ما يعادل 0.24 بالمئة، عند الفتح إلى 25995.60 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.40 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 2787.50 نقطة ، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 22.88 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 7526.42 نقطة عند الفتح.// انتهى //18:26ت م0246