أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسانطلقت أمس منافسات دوري كرة القدم للمدارس بتعليم عسير الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ممثلة في اتحاد الرياضة المدرسية تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل".وبلغ عدد المدارس المشاركة في الدوري 116 مدرسة، تشارك بـ 1955 طالبا في 185 فريقا يتنافسون من خلال 216 مباراة، تتوزع على ثلاثة ملاعب تشمل بيت الطالب بأبها، و نادي الفيصل بخميس مشيط، ورديف نادي جرش بأحد رفيدة، بواقع ست مباريات يوميا في كل ملعب.يذكر أن الدوري يشارك في منافساته أكثر من 500 ألف طالب من مختلف مناطق المملكة، على أن تجرى المنافسات خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2019 وينقسم إلى فئتين : البطولة العامة وبطولة النخبة، وستشهد البطولة العامة مشاركة 4000 فريق لكل فئة عمرية موزعة على 1000 مجموعة، في خطوة تهدف إلى اكتشاف المواهب الناشئة وتنميتها.// انتهى //18:31ت م0249