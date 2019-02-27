بغداد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسعُقد في قصر السلام ببغداد اليوم الاجتماع الوطني التشاوري الأول للبحث عن صيغة تكفل النهوض بواقع العراق.وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع هو بداية لحوارات وطنية معنية بملفات حكومية من شأنها النهوض بواقع البلاد.وأوضح أن الاجتماع الذي تحضره الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية والبرلمانية العراقية يهدف أيضًا إلى القضاء على الفساد والإرهاب.// انتهى //18:43ت م0250