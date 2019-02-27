دبي 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسحقق الدراج الأسترالي كاليب إيوان (لوتو سودال) اليوم المركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي حافظ فيه السلوفيني بريموز روغليتش (جامبو فيسما) على الصدارة والقميص الأحمر بحلوله ثالثا.وقطع إيوان مسافة المرحلة الرابعة البالغة 205 كلم التي أقيمت في دبي وشهدت الصعود إلى سد حتا، في 4 ساعات و27 دقيقة و7 ثوان، بفارق ثانيتين عن الإيطالي ماتيو موسشيتي (تريك سيغافردو) وروغليتش.يذكر أن طواف الامارات للدراجات الهوائية يقام للمرة الأولى بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، ويتألف من سبع مراحل تختتم في الثاني من مارس، بمسافة إجمالية 1090 كلم تعبر الإمارات السبع المكونة للدولة الخليجية.// انتهى //19:41ت م0257